Atlético x Fla: recordes que podem ser quebrados na final da Copa do Brasil

A final da Copa do Brasil está se aproximando e, nela, oito recordes podem ser quebrados. Atlético-MG e Flamengo decidirão o título no domingo (10/11), e o time mineiro precisará de um feito inédito para ser campeão em casa sem depender da disputa dos pênaltis: nunca um time conseguiu reverter uma desvantagem de dois gols para ser campeão no tempo regulamentar. O Flamengo, por sua vez, se vencer o Galo na Arena MRV, alcançará sua melhor campanha na história. Esses são apenas dois dos oito recordes que o “Bolavip Brasil” enumerou. A lista completa, você confere a partir de agora:

Maior virada da história das finais

Depois de perder o primeiro jogo por 3 a 1, o Atlético-MG, se conquistar o título sem depender da disputa dos pênaltis, alcançará a maior virada da história das finais. Nunca um time que perdeu a primeira partida por dois gols de diferença conseguiu vencer o jogo de volta com três gols de vantagem.

Melhor campanha do Flamengo na Copa do Brasil

Se vencer também na Arena MRV, depois do triunfo no Maracanã, o Flamengo alcançará sua melhor campanha na história. Assim, será campeão com 83% de aproveitamento, igualando o desempenho no título de 2013.

Belo Horizonte como a cidade mais títulos

Se o Atlético-MG chegar ao terceiro título da Copa do Brasil, colocará Belo Horizonte como a cidade com mais títulos da Copa do Brasil. Atualmente são, oito títulos (seis do Cruzeiro e dois do Galo), empatado com a cidade de São Paulo (quatro do Palmeiras, três do Corinthians e um do São Paulo).

Arrascaeta como o maior vencedor

Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil no domingo, Arrascaeta se tornará o jogador com mais títulos da competição, empatado com Roger Machado e Rafael. Serão, então, quatro títulos da competição para o uruguaio (ele levantou a taça em 2017, 2018, pelo Cruzeiro, e em 2022, no rubro-negro).

Gabi, Arrascaeta e Bruno Henrique como os jogadores com mais títulos da história do Flamengo

Se o Flamengo vencer a Copa do Brasil em cima do Atlético-MG, Gabi, Arrascaeta e Bruno Henrique vão se igualar a Zico e Júnior como os jogadores com mais títulos conquistados na história rubro-negra. Atualmente, o trio soma 12 títulos, contra 13 dos ídolos da década de 1980.

Gabriel Milito como o primeiro técnico argentino campeão

Se o Atlético-MG reverter a desvantagem e for campeão em cima do Flamengo, Gabriel Milito se tornará o primeiro técnico argentino a ser campeão da segunda mais importante competição nacional. Jorge Sampaoli tentou no ano passado, mas perdeu a final com o Flamengo.

Filipe Luis como o campeão da Copa do Brasil mais precoce da história

Se o rubro-negro conquistar seu quinto título da Copa do Brasil, Filipe Luís se tornará o técnico mais precoce a conquistar um título da Copa do Brasil, com apenas nove partidas entre a estreia como treinador na categoria principal e o triunfo máximo na competição de mata-mata.

Gabi e Arrascaeta como os atacantes com mais gols em finais da Copa do Brasil

Se fizerem gols na partida de domingo, Gabi e Arrascaeta se tornarão os atacantes com mais gols em finais da Copa do Brasil na história. Atualmente, eles somam três gols em finais da competição e os recordistas, com quatro, são Deivid (Corinthians e Cruzeiro) e Alecsandro (Internacional e Vasco).

