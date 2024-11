Coutinho volta a ser relacionado no Vasco, e Payet vira desfalque

O meia Philippe Coutinho retorna à lista de relacionados do Vasco para o duelo contra o Fortaleza, que acontece no próximo sábado (9). O jogador ficou de fora nos últimos dois confrontos do time carioca no Brasileirão, contra o Bahia e Botafogo. A decisão foi da comissão técnica, para preservar o jogador, que apresentou fadiga muscular.

Apesar do retorno do camisa 11, a tendência é que ele comece no banco e tenha pouca minutagem na Arena Castelão. O atleta tem seguido um planejamento especial, direcionado pelo clube, para evitar lesões. Contudo, uma baixa importante para a equipe é de Payet. O francês sentiu um incômodo na coxa esquerda e precisará passar por exames de imagem para detectar possível lesão. Portanto, ele não viajará com o elenco nesta quinta-feira.

Segundo o ge, outro retorno na lista cruzmaltina é o de Paulinho, que estava há 10 meses lesionado, e apesar de estar presente entre os relacionados, a ideia é que não entre em campo ainda. Além dele, Emerson Rodríguez, que faltou o treino e foi barrado do duelo contra o Botafogo, também está de volta.

O Vasco visita o Fortaleza neste sábado (9), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca se encontra na nona posição da tabela, somando 43 pontos. O Laion é o terceiro colocado, com 60.

