Neymar planeja ???superfesta??? em comemoração ao primeiro ano de Mavie; veja detalhes

Evento será uma segunda comemoração ao aniversário da filha do craque com Bruna. Cerimônia vai ocorrer na luxuosa residência em Mangaratiba - (crédito: Foto: Instagram)

Neymar e Bruna Biancardi preparam uma “superfesta” em comemoração ao primeiro aniversário de Mavie. Será um segundo evento de comemoração, dessa vez, para as pessoas próximas que moram no Brasil. A cerimônia vai ocorrer, neste sábado (09), na luxuosa residência do jogador em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

O craque e a família desembarcaram em terras tupiniquins, na última quinta-feira (7). Eles ajustam os detalhes finais para a comemoração. O casal promoveu uma primeira festa para a filha em um resort de luxo, na Costa Ocidental da Arábia Saudita, no dia 6 de outubro. Ou seja, exatamente na data de nascimento de Mavie. Se, na ocasião anterior, a mãe atuou na organização, dessa vez, a empresária somente observa realização dos últimos preparativos do evento.

A megafesta já tem até atrações confirmadas: Mari Fernandes, Mumuzinho e Rogerinho foram os selecionados para fazer animação da cerimônia. A influenciadora Virgínia Fonseca e Zé Felipe devem ser outros convidados. Além de seus filhos suas duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, e o mais novo, José Leonardo, de 2 meses. A propósito, a família já está em Mangaratiba e vem compartilhando a rotina durante o período de descanso com as crianças.

Este segundo evento precisou de um pouco mais de tempo para ser planejado. Afinal, Neymar ainda tinha compromissos com Al-Hilal, na Arábia Saudita. Deste modo, um obstáculo para reunir amigos e familiares que vão estar presentes e que não participaram da comemoração no Oriente Médio. Simultaneamente, Bruna segue guardando mistério sobre a temática da festa. Ela somente antecipou que a definição já ocorreu há um tempo.

Nova lesão no Al-Hilal

O atacante retornou aos gramados após mais de um ano em recuperação de grave lesão no joelho esquerdo na qual rompeu o ligamento cruzado anterior e também o menisco. Em seu segundo jogo depois da volta, sentiu um novo problema, mas, agora, muscular. Neymar entrou aos 12 minutos do segundo tempo, durante a vitória do Al-Hilal sobre o Esteghlal, do Irã, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Ele ficou apenas 28 minutos em campo e precisou de substituição.

Posteriormente, o astro passou por exames de imagem que constataram uma ruptura no tendão em uma das coxas. Assim, o prazo para retornar aos gramados é de quatro a seis semanas. Ou seja, voltará a atuar somente em 2025, pela Liga dos Campeões da Ásia. Devido a ainda estar em recuperação da grave contusão em um dos joelhos, Neymar não foi inscrito pelo Al-Hilal no Campeonato Saudita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.