Ancelotti fala sobre decisão de recusar a seleção brasileira: ‘Não me arrependo de nada’

Em coletiva, nesta sexta-feira (8), técnico analisa má fase do Real Madrid e início de Kylian Mbappé com a camisa merengue

Durante uma coletiva, nesta sexta-feira (8), o técnico Carlo Ancelotti falou sobre a decisão de recusar o convite para comandar a seleção brasileira. Nesse sentido, o treinador afirmou que não se arrepende da escolha e analisou a má fase do Real Madrid no início da temporada 2024/25.

“Obrigado por esta pergunta. Nada, é um momento delicado, mas é hora de continuar. Não me arrependo de nada e continuo aproveitando cada dia em Valdebebas. Apreciarei todo o tempo que passarei aqui. É um momento difícil, mas estou feliz por passar o tempo aqui, no melhor clube do mundo. Momentos complicados sempre aconteceram e sempre acontecerão”, disse.

No ano passado, surgiram rumores de que a CBF negociava com o italiano, que estava na reta final de seu contrato com o clube merengue. No entanto, em dezembro, o Real anunciou a renovação de contrato do profissional, o que frustrou a entidade. Apesar de toda a polêmica, a instituição jamais se manifestou, de forma oficial, sobre o assunto.

Má fase merengue e Mbappé

Na atual temporada, o Real Madrid vem de uma sequência de duas derrotas. Pela La Liga, a equipe perdeu o clássico para o Barcelona por 4 a 0, em pleno Bernabéu. Em seguida, pela Champions, sofreu um revés de 3 a 1 para o Milan.

“Não é incomum vivenciar algo assim, é normal num esporte onde a derrota também é contemplada. Durante muito tempo nos acostumamos (com as vitórias)… mas chegou esse momento, aceitamos e o que não podemos é desistir. Porque este é um grupo forte, motivado. Estamos no maior clube do mundo, é o melhor lugar para passar por momentos difíceis. E estou convencido de que o faremos”, explicou.

“Os jogadores estão pensando que podemos conseguir isso. Mas depois das palavras, devemos agir. Posso falar, mas o que precisa ser feito é reverter a situação. Hoje são palavras, mas estas são levadas pelo vento. O que restará será o desempenho de amanhã”, acrescentou, e finalizou falando sobre Mbappé.

“Ele (Mbappé) está treinando bem, passando por um momento difícil… como todos nós. Mas estou convencido de que ele vai conseguir. E assim como ele, Vinicius, Rodrygo, Bellingham… Eu! Você deve pensar que isso é uma oportunidade, que se você for esperto você consegue, mas exige mais concentração e atitude. É assim que os problemas devem ser enfrentados. Todos estão sofrendo: não conseguem trazer à tona a sua melhor versão”, concluiu Ancelotti.

Por fim, o Real Madrid entra em campo neste sábado, às 10h (horário de Brasília), contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. No momento, a distância para o líder Barcelona é de nove pontos, com um jogo a menos.

