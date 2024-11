Vitória x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo direto na luta contra o rebaixamento neste sábado, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

O Corinthians encara o Vitória neste sábado (9/11), às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é direto contra o rebaixamento e coloca frente a frente dois times em ascensão. Afinal, tanto o Rubro-Negro Baiano quanto o Timão vem de três vitórias seguidas e subiram na tabela. Os Baianos estão na 12° colocação, enquanto os paulistas uma posição abaixo, mas com os mesmos 38 pontos do adversário. A quatro pontos do Athletico Paranaense, primeiro time no Z-4, um triunfo em Salvador pode ser determinante na luta contra o descenso.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro Baiano chega embalado. Afinal, a equipe vem de três vitórias seguidas, contra RB Bragantino, Fluminense e Athletico Paranaense. Assim, aposta na força do Barradão para seguir com a sequência positiva. Contudo, para a partida contra o Corinthians, o técnico Thiago Carpini terá as baixas do lateral-esquerdo Lucas Esteves e do volante William Oliveira. Ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e estão fora do embate. De resto, o time deve ser muito parecido com os últimos embates do Vitória.

Como chega o Corinthians

Em contrapartida, o Timão terá muitos desfalques. Afinal, sem poder contar com os zagueiros André Ramalho e Cacá, machucados, o treinador argentino deve voltar ao esquema com quatro defensores. Duas mudanças já estão certas: Fagner e Matheus Bidu substituem Matheuzinho e Hugo, suspensos. Já na zaga, Félix Torres e Gustavo Henrique devem atuar juntos. Por outro lado, Igor Coronado, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras, volta a ficar à disposição. Por fim, a grande novidade deve ser o jovem Renato, de 20 anos, que será relacionado para sua primeira partida como profissional.

VITÓRIA X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada

Data e horário: 9/11/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e PK; Filipe Machado, Ryller e Matheuzinho; Gustavo Silva, Everaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

CORINTHIANS: Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Alex Santana (Charles) e Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

