Neymar compartilha foto junto à caçula Helena: ’03 do papai’

Atacante do Al-Hilal está no Brasil para comemorar o primeiro ano de vida de Mavie, sua filha com Biancardi, em Mangaratiba

No Brasil desde a última quinta-feira (7), Neymar aproveitou a passagem pelo país para visitar a caçula Helena – fruto da breve relação com Amanda Kimberlly. O jogador inclusive causou um alvoroço nas redes sociais ao compartilhar o primeiro registro desde o nascimento da bebê, no início de julho.

“03 do papai”, escreveu Neymar nos stories com a caçula. Com quatro meses de vida, Helena não aparecia junto ao jogador desde seu nascimento, no dia 03 de julho, quando o astro compartilhou registros ainda na maternidade em São Paulo. O último post para filha ocorreu no primeiro ‘mêsversário’, em agosto.

Veja registro

Helena nasceu fruto da breve – e polêmica – relação entre Neymar e Amanda Kimberly. Recentemente, a modelo se envolveu em uma troca de farpas com Bruna Biancardi, namorada do astro, ao curtir comentários sobre supostos motivos da ausência de sua filha na rotina do pai.

Neymar no Brasil

O jogador do Al-Hilal está no Brasil para comemorar o aniversário de um ano de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, em Mangaratiba. Familiares e amigos do casal também já desembarcaram no Rio de Janeiro para o festão luxuoso que acontecerá neste sábado (9) e contará com diversas atrações.

Biancardi revelou que a data para o festão foi pensada no calendário de jogos de Neymar, que, provavelmente, estaria com a Seleção Brasileira nesse período. No entanto, o atacante do Al-Hilal se lesionou novamente e não vai atuar mais em 2024.

A superfesta marcará a parte II do aniversário de Mavie, que já havia comemorado seu primeiro aninho no The Red Sea Project – um dos resorts mais luxuosos da Arábia Saudita. A bebê nasceu no dia 6 de outubro de 2023, na mesma maternidade de Helena, em São Paulo.

