Escalação do Santos: com desfalques, Carille faz últimos ajustes para jogo decisivo

Peixe precisa da vitória sobre o Coritiba, na segunda-feira (11), no estádio do Couto Pereira para confirmar o retorno a elite do Brasileirão - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos segue sua preparação para o jogo decisivo contra o Coritiba, que será nesta segunda-feira (11), no estádio Couto Pereira. A vitória pode garantir o retorno do Peixe à primeira divisão. Com isso, Fábio Carille realiza os últimos ajustes para o duelo.

O defensor Jair deve ser desfalque, pois ainda se recupera de lesão e não trabalhou com bola durante a semana. Além disso, recebeu recentemente uma oferta da Atalanta, da Itália. O meia Serginho também será ausência no Santos devido a uma lesão no reto femoral da coxa direita, e Otero deve atuar em seu lugar.

Leia mais: Serginho tem lesão confirmada e será desfalque no Santos contra o Coritiba

Além deles, Diego Pituca está fora da partida porque precisará cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Miguelito e o volante Tomás Rincón também desfalcarão a equipe, ao serem convocados para as seleções da Bolívia e da Venezuela, respectivamente, para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Escalação do Santos

Aliás, o Santos soma 65 pontos e tem 99,88% de chances de garantir o acesso à elite do futebol nacional. Assim, a provável escalação para o jogo que pode selar o retorno é: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

