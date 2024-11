Mavie se torna ‘cupida’ de affair entre ‘parça de Neymar’ e amiga de Biancardi

'Tios' da filha do jogador e da criadora de conteúdo se aproximaram durante as celebrações de aniversário de um ano da bebê - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Mesmo com apenas um aninho de vida, Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, já une casais por ai. Isso porque os ‘tios’ Leo Venditto e Raiza Sardinha estão quase se tornando um casal após forte aproximação nos eventos de celebração do aniversário da bebê – que ganhou festas em dois países diferentes no último mês.

Leo e Raiza estiveram recentemente na Arábia Saudita para visitar a família e celebrar o primeiro ano de Mavie, que fez aniversário no dia 6 de outubro. A aproximação tem ocorrido de forma natural, ainda que muito discreta, e se intensificado nas últimas semanas. Há quem diga que o namoro se tornou questão de tempo para os dois.

Neymar e Bruna se conheceram através de Leo e, agora, são os mais entusiastas do – quase – novo casal. Como o mundo dá voltas, Venditto, padrinho de Mavie, apresentou o craque brasileiro à Biancardi e está prestes a assumir relacionamento com uma amiga dela anos depois.

Parça e amiga de Biancardi

Olhares mais atentos já notaram trocas de interações entre o casal nas redes sociais, mas os dois fazem questão de manter o affair em ”off”.

‘Parça’ de Neymar e padrinho de Mavie, Leo Venditto atua como empresário na área de marketing esportivo e divide sociedade em dois bares de São Paulo. Raiza, por sua vez, trabalha como advogada e mora na capital paulista – onde o affair possui negócios.

Aniversário de Mavie

O futuro casal certamente marcará presença no festão de um ano de Mavie, neste sábado (09), em Mangaratiba, Costa Verde do Rio. Neymar e Bruna Biancardi desembarcaram no Brasil na quinta-feira (07) e passaram os últimos dias compartilhando detalhes finais da preparação para megaprodução, que reunirá grandes atrações.

A protagonista da festa utilizará um look da grife ‘Le Infance’ – que confecciona peças infantis sob medida. O tema também leva seu nome: Ateliê da Mavie. A decoração é composta por diversas cores, e a família optou por roupas combinando em tons predominantemente lilás.

Neymar e Bruna Biancardi optaram por realizar uma ‘versão brasileira’ do aniversário de um ano, pois familiares e amigos não puderam comparecer à celebração na Arábia Saudita – em outubro. Sendo assim, aproveitaram o calendário da Data-Fifa, que provavelmente contaria com o jogador no Brasil, para realizar o mega evento.

Neymar fora da temporada

Conforme mencionado, Neymar e Bruna se programaram para realizar a festa no período da Data-Fifa de novembro – com jogo marcado para o Brasil. Acontece que o craque brasileiro se lesionou novamente, duas partidas após seu retorno, e ficará de fora do restante da temporada.

Há boatos, inclusive, que a cúpula do Al-Hilal tem estudado uma possível rescisão com Neymar para janeiro de 2025. O Santos tem acompanhado os rumores de perto e aproveita o retorno à elite do futebol para avaliar chances de repatriação do Menino da Vila.

