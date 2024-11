Igor Jesus lamenta empate, mas vê Botafogo forte pelo título

O atacante Igor Jesus lamentou mais um empate do Botafogo como mandante no Brasileirão (dessa vez, sem gols contra o Cuiabá). No entanto, o camisa 99 lembrou que o Alvinegro ainda depende só de si para ser campeão brasileiro.

O Botafogo teve mais de 20 finalizações no jogo, mas, de acordo com Igor Jesus, o Glorioso tropeçou na boa marcação do Cuiabá. Fato é que o Bota agora tem 68 pontos a cinco rodadas para o fim. O Palmeiras aparece em segundo, com quatro pontos a menos. Os dois times ainda vão se enfrentar pela 36ª rodada do Brasileirão, em São Paulo, no dia 26.

“Jogos como esse são difíceis. O adversário marca lá atrás. Fizemos o nosso melhor, atacamos do início ao gim, mas não conseguimos marcar. Continuamos em primeiro, com quatro pontos sobre o primeiro. Agora é continuar trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor forma”, comentou Igor Jesus.

Antes de enfrentar o Palmeiras, o Botafogo visita o Atlético-MG e recebe o Vitória. Já nas duas rodadas finais, encara o Internacional no Beira-Rio e encara o São Paulo no Nilton Santos. A conta é muito simples: quatro vitórias ou a´te mesmo três triunfos e dois empates confirmam o título para a equipe de Igor Jesus.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.