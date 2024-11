Goiás bate o CRB fora de casa e segue em busca do acesso

Com gol de Lucas Ribeiro nos acréscimos, o Alviverde ficou momentaneamente a dois pontos do G4 da Série B - (crédito: Divulgação / CRB)

O visitante Goiás venceu o CRB por 1 a 0 na noite deste sábado (9), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi do zagueiro Lucas Ribeiro, aos 47 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Verdão subiu para a sexta colocação da tabela, somando 57 pontos e, mesmo dependendo de alguns resultados, segue sonhando com o acesso para a elite. Por outro lado, o Galo perdeu a oportunidade de somar pontos em casa e segue na 16ª colocação. Assim, pode cair para a degola até o fim da rodada.

O jogo

No primeiro tempo, as equipes criaram poucas oportunidades de gol. Aos 16 minutos, Léo Pereira recebeu um passe de Getúlio, avançou na área e ficou frente a frente com Tadeu, mas chutou para fora. O Goiás respondeu aos 31 minutos, com Juninho, que recebeu a bola próximo à área e finalizou com perigo. Assim, Matheus Albino defendeu em duas etapas. Nos momentos finais, Hereda recebeu um ótimo lançamento e tentou encobrir Tadeu, mas a bola passou perto do gol. Aos 47 minutos, Gegê cobrou o escanteio, Labandeira cabeceou, e Tadeu fez uma grande defesa.

Já na segunda etapa, os donos da casa tiveram a primeira oportunidade aos sete minutos em uma cobrança de falta. Paulo Baya cobrou bem, superou a barreira, e a bola passou próxima ao gol de Matheus Albino. O CRB quase abriu o placar aos 18 minutos, quando Matheus Ribeiro invadiu a área do Goiás e chutou forte. Por fim, o gol da partida saiu já nos acréscimos, aos 47 minutos, após Lucas Ribeiro cabecear livre para o gol.

CRB 0X1 GOIÁS

Série B-2024 – 36ª rodada

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Data e horário: 9/11/2024, às 17h (de Brasília)

CRB: Matheus Albino; Hereda, Luís Segovia, Saimon e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Getúlio. Técnico: Hélio dos Anjos

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Breno Herculano e Paulo Baya. Técnico: Vagner Mancini

Gols: Lucas Ribeiro, aos 47′ do 2ºT (0-1)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

Cartões amarelos: Saimon, Falcão, Léo Pereira (CRB); Diego Caito, Lucas Ribeiro (GOI)

