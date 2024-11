Sem gols, Atlético-GO e Bragantino empatam e seguem na luta contra o Z4

As equipes não conseguiram abrir o placar em Goiânia neste sábado, pela 33ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Ari Ferreira / RBB)

Em confronto pela parte de baixo da tabela e com um público baixo acompanhando, Atlético-GO e Bragantino empataram em 0 a 0 na noite deste sábado (9), no Estádio Antônio Acciolly, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Dragão segue na lanterna do torneio, onde está desde a 18ª rodada. Com mais um ponto, a equipe agora tem 26. Além disso, com a soma dos resultados, o Massa Bruta também voltou para a degola e agora ocupa o 17º lugar, com 36.

Nada de gols em Goiânia

As equipes começaram se estudando nos primeiros minutos de jogo, sem grandes oportunidades de gol. A primeira chance saiu aos 10, Lucas Evangelista, que cabeceou após belo cruzamento de André Hurtado e obrigou Ronaldo a fazer uma bela defesa. Aos 16, mais uma grande chance dos visitantes, dessa vez com Sasha e Vitinho no mesmo lance. Em momento de pressão do Massa Bruta, o camisa 19 invadiu a área e acertou a trave. Então, no rebote, o camisa 28 finalizou uma bomba no travessão. O Dragão, mesmo jogando em casa, não conseguiu assustar.

Já na segunda etapa, aos sete, os donos da casa quase empataram com o que seria um belo gol. A equipe saiu em contra-ataque, Romão fez boa jogada pela esquerda, cortou para o meio e finalizou para o gol. Porém, Cleiton fez uma bela defesa para evitar a bola no ângulo. O Dragão se animou na partida e teve mais algumas boas chances, aliás, com duas pancadas de Luiz Fernando, aos 14 e aos 17.

O Braga respondeu aos 21, após Jhon Jhon aparecer de frente para Ronaldo, mas a bola foi para fora ao tocar na saída do goleiro. Aos 35, Henry Mosquera fez bela jogada individual ao invadir a área e soltar uma bomba, para mais uma grande defesa de Ronaldo. Já nos acréscimos, aos 48, quase o primeiro gol. Mosquera saiu em contra-ataque, passou para Vinicinho, que finalizou para nova defesa de Ronaldo. No rebote, Mosquera pegou novamente a bola, driblou o goleiro, mas Alix tirou a finalização do atacante em cima da linha.

Próximos jogos

Após a Data-Fifa de novembro, o Bragantino encara o São Paulo no dia 21, às 16h30 (horário de Brasília), no Nabizão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Dragão visita o Athletico-PR, no mesmo dia e horário, na Ligga Arena.

ATLÉTICO-GO 0X0 RB BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada

Data: 9/11/2024

Local: Estádio Antônio Acciolly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Matias Lacava, Derek e Luiz Fernando. Técnico: Anderson Gomes (interino)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Gols: –

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo(MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Cartões amarelos: Gonzalo Freitas, Rhaldney, Lacava (ACG); Lincoln (RBB)

