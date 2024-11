Cássio vibra com vitória do Cruzeiro antes de final da Sula

Após a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Criciúma, o goleiro Cássio comentou sobre a importância do triunfo para a Raposa. A equipe segue no me da tabela no Brasileirão, é verdade. mas os três pontos dão fim a um jejum de mais de dois meses sem vitória dos mineiros na competição.

Além disso, a vitória do Cruzeiro significou o primeiro triunfo do treinador Fernando Diniz comandando a equipe no Brasileirão. Cássio foi além e lembrou que o resultado positivo marca a “despedida” do clube de sua torcida antes da final da Sul-Americana, no próximo dia 23, contra o Racing. Até lá, a Raposa visitará o Corinthians pela competição nacional.

“Glória a Deus. Fico feliz pela vitória, que serviu para da uma resposta à torcida e mostrar como a gente estava comprometido. A gente dominou bem a partida e poderíamos ter feito mais gols tanto no primeiro tempo quanto no segundo. É difícil controlar o jogo o tempo todo. Sofremos um gol, mas conseguimos nos defender bem no final do jogo. O mais importante era a vitória, mais até do que o desempenho. Este foi o último jogo antes da final da final da Sul-Americana. Estou muito feliz pela vitória”, comentou Cássio.

Com o resultado, o Cruzeiro está em sétimo lugar, com 47 pontos em 33 rodadas. A Raposa tem chances remotas de terminar no G6 do Brasileirão. Assim, precisa do título na Sul-Americana para se assegurar na Libertadores de 2025 sem precisar torcer para que o G6 vire G7 ou G8.

