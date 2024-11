Atlético x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Atlético e Flamengo duelam, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu o confronto de ida por 3 a 1, no Maracanã. Assim, os cariocas podem até perder por um gol de diferença, enquanto o Galo precisa de uma vitória superior a dois gols para levantar o troféu de forma direta.

A Voz do Esporte transmite esta final da Copa do Brasil, a partir das 14h30 (de Brasília). O comando da Jornada Esportiva e a narração estão a cargo de Cesar Tavares.

Esta final de Copa do Brasil tem, além do comando e da narração do premiado Cesar Tavares, os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de Pedro Rigoni. Não perca nada desta final, a partir das 14h30 (de Brasília).

