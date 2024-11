Marcos Braz fala sobre saída de Gabigol do Flamengo: ‘Vejo com naturalidade’

Dirigente acredita que o fim de ciclo do atacante é algo normal e deseja sorte ao atleta, que defenderá as cores do Cruzeiro - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada10)

Logo depois da conquista da Copa do Brasil, na Arena MRV, diante do Atlético-MG, Gabigol, que acertou com o Cruzeiro para a próxima temporada, afirmou que está de saída do Flamengo. Em meio às celebrações, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ressaltou que vê a saída do atacante como algo natural.

“É a coisa mais natural do fundo, faltam dois meses para acabar o contrato dele. Vejo com maior naturalidade do mundo ele buscar novos ares e que tenha boa sorte na carreira. Eu era sabedor desde sempre, até porque eu conheço o mercado, que tinham alguns clubes. Como teve o Palmeiras, podem até não confirmar, mas como teve o Palmeiras, o Corinthians lá atrás, e agora teve o Cruzeiro”, disse.

“Cada momento é um momento. Se o atleta decidiu seguir carreira e vir aqui para Minas Gerais, boa sorte para ele”, completou Braz.

Além disso, o dirigente falou que também deve deixar o Rubro-Negro ao fim da temporada e acredita ser um encerramento de ciclo natural.

“Eu também estou encerrando um ciclo aqui, é meu último ano como vice-presidente. Eu não posso achar que não tive convite ou uma situação diferente, e isso me causou a minha saída. Não é isso. Esses processos, na vida e no futebol, são naturais. E eu trato com muita maturidade e tranquilidade. Espero que ele também tenha tranquilidade e maturidade para tratar também do tema. E que ele saia daqui gigante e vá para o Cruzeiro e tenha títulos, e que nenhum seja em cima do Flamengo, só isso”, afirmou.

