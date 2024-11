Data-Fifa será determinante na preparação do Fluminense para ‘cinco finais’

Após três partidas sem vencer no Brasileirão, o Fluminense viu o Z4 se reaproximar e a diferença cair para apenas um ponto, restando cinco rodadas para o fim. Diante disso, o Tricolor terá dez dias para se reorganizar, em virtude da Data-Fifa, e se preparar para as cinco finais que terá na luta pela permanência.

Um rebaixamento no ano seguinte ao maior título de sua história, a Libertadores, traria prejuízos financeiros e esportivos. No entanto, apesar da proximidade do Z4, a equipe carioca terá três desses cinco jogos no Maracanã. Entre eles, os próximos dois, que serão decisivos para as pretensões e para chegar à reta final com mais tranquilidade.

Com 37 pontos, a diferença para o Red Bull Bragantino, primeiro time a ocupar a zona de rebaixamento, é de apenas um. Além disso, o Athletio-PR, que soma 34 pontos, tem um jogo a menos que os adversário e caso vença o Atlético-MG irá embolar ainda mais a disputa. Cabe destacar que outras duas equipes têm 37?: Juventude e Criciúma.

Para a partida contra o Fortaleza, que acontece no dia 22, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, o técnico Mano Menezes contará com retornos importantes. Fábio, Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso, Kauã Elias, Thiago Santos, e Felipe Melo voltam de suspensão.

Apesar disso, o Tricolor tem alguns pendurados. Entre eles, Thiago Silva, Manoel, Martinelli, Marquinhos, Samuel Xavier e o técnico Mano Menezes.

Por fim, na sequência, o Fluminense enfrenta Criciúma (casa), Athletico-PR (fora), Cuiabá (casa) e Palmeiras (fora). No momento, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time tem 20.5% de chance de rebaixamento.

