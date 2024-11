Palacios fica perto do Boca Juniors; Vasco receberá valor

Time argentino deve pagar multa pelo meia-atacante do Colo-Colo (CHL); valor é de R$ 23 milhões, com o Cruz-Maltino ficando com metade - (crédito: Foto: Divulgação/Colo-Colo)

O Boca Juniors (ARG) está perto de concretizar a contratação do meia-atacante chileno Carlos Palacios, do Colo-Colo (CHL). O jogador, que se despediu da equipe após o título chileno, no último domingo (9), tem negociações avançadas com o time argentino.

A informação é do jornalista Germán García Grova, do “TyC Sports”, da Argentina, em publicação nesta segunda-feira (11). Assim, o Boca deve pagar cerca de US$ 4 milhões (cerca de R$ 23 milhões no câmbio atual) para contar com Palacios. Este é, segundo o “ge”, o valor da multa do jogador.

Dessa forma, quem sai lucrando é o Vasco. Afinal, a equipe ainda detém 50% dos direitos econômicos do atleta, ficando com US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,5 milhões). Anteriormente, em 2023, os chilenos já haviam pago R$ 2,4 milhões por 20% de seu passe.

Palacios chegou ao Vasco em 2022 após a SAF cruz-maltina pagar R$ 8 milhões ao Inter por 70% dos direitos. Assim, o Gigante da Colina lucra cerca de R$ 5,9 milhões no total da operação.

No Colo-Colo desde julho de 2023, Palacios atuou em 76 partidas, anotando 25 gols e 13 assistências. Foram 22 participações em gols só na atual temporada. Ele conquistou o Campeonato Chileno 2024, além de ajudar a equipe na campanha da Libertadores, onde foram até as quartas de final, caindo para o River Plate (ARG).

