Santos vence Coritiba e garante acesso à Série A

Peixe faz 2 a 0, no Couto Pereira, e volta para a primeira divisão do futebol brasileiro em 2025 - (crédito: Foto: Divulgação/Santos)

O pesadelo acabou. O Santos está de volta à Série A do Brasileirão. O Peixe venceu o Coritiba por 2 a 0, nesta segunda-feira (11), no Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B, e garantiu o acesso para a elite do futebol brasileiro. Wendel Silva e Otero marcaram os gols que encerraram a agonia santista e resolveram a partida ainda no primeiro tempo.

Veja a tabela da Série B!

Com a vitória, o Santos chegou aos 68 pontos e garantiu o acesso para a Série A do Brasileirão em 2025. Porém, o título ainda está em aberto. Assim, o Peixe joga pela taça no próximo domingo (17), às 16h (de Brasília), contra o CRB, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada da Série B. O Coritiba, por sua vez, é o 10º com 50 pontos e visita a Chapecoense, no mesmo dia e horário.

Peixe resolve o acesso no primeiro tempo

O Santos começou a partida com uma postura mais agressiva e disposto a encerrar o pesadelo de jogar a segunda divisão pela primeira vez na história. Assim, o Peixe foi mais objetivo e perigoso com a posse de bola. Guilherme deu trabalho para o goleiro Pedro Morisco, enquanto Giuliano tirou tinta da trave, ambos em chutes de fora da área. Mas quando o camisa 20 encontrou Wendel Silva em projeção à área, o paredão do Coxa nada pôde fazer para evitar o gol santista.

Após sofrer o gol, o Coritiba se aventurou mais no ataque. Lucas Ronier, Matheus Frizzo e Júnior Brumado tentaram, mas pararam nas boas defesas do goleiro Gabriel Brazão. Natanael, por sua vez, pecou com a falta de pontaria. O Santos, no entanto, não aceitou calado. O Peixe encontrava espaços para o contragolpe, mas faltava um detalhe. Otero levou perigo duas vezes, até que acertou uma bela cobrança de falta aos 40 minutos para ampliar o placar.

Na etapa final, o jogo foi mais morno e com menos emoção. Jorginho fez três mudanças em 15 minutos, mas não surtiu efeito. Sem forças para reagir, o Coritiba tentou no máximo algumas bolas levantadas, mas sem eficiência. O Santos, por sua vez, administrou o resultado e esperou o apito final para comemorar o retorno à elite do futebol brasileiro.

Coritiba 0 x 2 Santos

36ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 11/11/2024

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson (Rodrigo Gelado, min. 33’/2ºT); Zé Gabriel, Geovane Meurer (Henrique Melo, min. 15’/2ºT) e Josué (Alef Manga, min. 15’/2ºT); Lucas Ronier, Matheus Frizzo (Brandão, min. 28’/2ºT) e Júnior Brumado (Robson, intervalo). Técnico: Jorginho

Santos: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil (Luan Peres, min. 43’/2ºT) e Escobar; João Schmidt, Sandry e Giuliano (Willian, min. 38’/2ºT); Otero (Laquintana, min. 32’/2ºT), Wendel Silva (Julio Furch, min. 32’/2ºT) e Guilherme (Patrick, min. 43’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Gols: Wendel Silva, aos 19′ do 1ºT (0-1); Otero, aos 40′ do 1ºT (0-2)

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto (COR); Wendel Silva, Sandry (SAN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.