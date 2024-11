Após revés para o Inter, Fluminense volta aos treinos nesta terça-feira

Depois da derrota por 2 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, o elenco do Fluminense teve dois dias de folga e retomará os treinamentos nesta terça-feira (12), na parte da tarde, em meio à última Data Fifa da temporada. Afinal, a equipe retornou ao Rio de Janeiro no último sábado (9) e descansou no domingo (10) e segunda-feira (11)

Esta atividade, porém, será a única na parte da tarde, visto que o restante da semana será com treinos pela manhã, no CT Carlos Castilho.

O técnico Mano Menezes terá dez dias de preparação visando o duelo decisivo com o Fortaleza, que acontece dia 22 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, é de suma importância para as pretensões do Tricolor na elite do futebol nacional.

Isso porque a diferença para o Red Bull Bragantino, primeiro time a ocupar a zona de rebaixamento, é de apenas um ponto (37 x 36), restando cinco rodadas para o fim da competição. O Athletico-PR, atual 18º, soma 34 pontos, porém tem um jogo a menos que os adversário e pode embolar ainda mais o certame.

O Fluminense utilizará a Data Fifa para recuperar atletas como Kevin Serna, que voltou diante do Internacional, mas precisa aprimorar o condicionamento físico para atuar por 90 minutos. Além disso, o treinador terá o retorno dos seis jogadores que estavam suspensos: Fábio, Thiago Santos, Felipe Melo, Arias, Ganso e Kauã Elias.

Confira a programação da semana do Fluminense

11/11 – Segunda-feira

Livre

12/11 – Terça-feira

15h30 – Treino – CTCC

13/11 – Quarta-feira

09h30 – Treino – CTCC

14/11 – Quinta-feira

09h30 – Treino – CTCC

15/11 – Sexta-feira

09h30 – Treino – CTCC

16/11 – Sábado

09h30 – Treino – CTCC

17/11 – Domingo

Livre

