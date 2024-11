Palmeiras tem interesse na contratação de volante do Fortaleza

Hércules chamou a atenção do Verdão, que estuda realizar uma proposta ao Leão do Pici para contar com o jogador em 2025 - (crédito: Foto: Matheus Amorim)

O Palmeiras ainda tem objetivos para cumprir em 2024, mas não deixa de pensar na próxima temporada. Tanto que o Verdão demonstrou interesse na contratação do volante Hércules, do Fortaleza. O jogador é um dos destaques do time de Juan Pablo Vojvoda e entrou na mira do Verdão, que sabe que tirá-lo do Leão do Pici não será fácil. A informação foi dada, primeiramente, pelo site ”Nosso Palestra” e confirmada pelo J10.

Até o momento não existe nenhuma oferta oficial, mas apenas um interesse. Com a confirmação que o Fortaleza vai disputar a Libertadores no ano que vem, o clube nordestino dificilmente vai liberar um de seus grandes jogadores. Assim, caso o Palmeiras queira prosseguir com o interesse, sabe que precisará abrir os cofres e fazer um alto investimento.

Na atual temporada, Hércules soma 42 partidas, com sete gols e três assistências. Aliás, ele marcou um dos gols no empate entre Palmeiras e Fortaleza por 2 a 2, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Seu desempenho chamou a atenção de Abel Ferreira e toda a comissão técnica.

Na janela de transferência do meio do ano, o jogador chegou a conversar com o Austin FC, dos Estados Unidos, para uma possível transferência de altas cifras. Contudo, as conversas não avançaram, e o atleta permaneceu no Tricolor Cearense.

O Palmeiras enxerga Hércules como um segundo volante. Para este setor, o Verdão conta com Ríos, Zé Rafael e Menino. O colombiano vem sendo titular nas últimas partidas e convive com sondagens da Europa. Assim, o interesse no jogador do Fortaleza é uma forma do Alviverde estar preparado para uma possível saída de seu atleta.

