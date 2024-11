Com acesso garantido, o que falta para o Santos conquistar o título da Série B

O Santos conseguiu o acesso para a Série A nesta segunda-feira (11), após bater o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O retorno para a elite do futebol brasileiro foi muito comemorado por jogadores, torcedores e comissão técnica. Contudo, ainda falta um objetivo para o Peixe no ano: o título da competição.

O Peixe lidera a Série B com 68 pontos e tem cinco de vantagem para Mirassol e Novorizontino. Nas duas rodadas restantes, a equipe enfrentará CRB (em casa) e Sport (fora de casa).

O Santos pode conquistar a Série B antes mesmo do jogo do próximo domingo (17/11). Isso porque Mirassol e Novorizontino entram em campo no sábado (16/11) precisando da vitória para continuarem com chances de terminar o torneio na liderança. Se alguém da dupla vencer, bastará ao Peixe derrotar o CRB no domingo. Mas, caso os dois times não somem três pontos, o time de Fábio Carille não será mais alcançado na primeira colocação.

Título pode trazer mais benefícios para o Santos

Além disso, o título pode dar uma vantagem a mais para o Santos em 2025. Afinal, caso confirme a conquista da Série B, o Peixe também estará classificado direto para a terceira fase da Copa do Brasil, quando também entram os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, os melhores da Série A do Brasileirão e representantes do país na Libertadores. Assim, o Alvinegro Praiano terá mais tempo para se preparar visando a competição.

“Temos um jogo decisivo contra o CRB, procurar trabalhar bem, jogadores cientes da importância do jogo. É uma decisão para nós, um ponto nos dá o título. É muito difícil tirar treze gols de saldo, um ponto dá, mas vamos coroar com uma boa atuação na nossa casa para confirmar o título”, disse Carille, após o jogo contra o Coritiba.

