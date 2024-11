Presidente do São Paulo confirma pré-temporada nos Estados Unidos, mas fará ajustes

Com antecipação do estadual, Tricolor terá dois cenários diferente: um com classificação direta para Libertadores e outro na vaga na fase de pré - (crédito: Foto: divulgação São Paulo)

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, esteve presente no sorteio do Paulistão de 2025, nesta terça-feira (12), e afirmou que o clube fará a pré-temporada nos Estados Unidos, mesmo com a antecipação do campeonato estadual, que tem data marcada para o dia 15 de janeiro.

Aliás, o São Paulo é um dos clubes brasileiros confirmados no FC Series, evento que ocorrerá nos Estados Unidos no início de 2025. Casares garantiu, no entanto, que o time titular do Tricolor Paulista atuará no estadual. Como regra pré-definida pela federação.

Leia mais: Presidente do São Paulo crítica CBF sobre alteração no calendário: ‘Pode afetar os atletas’

“Não existe (a possibilidade de iniciar o Paulistão com reservas). O São Paulo jogará com o que tiver de melhor. Conseguimos uma alternativa: se o São Paulo avançar para a fase de grupos da Libertadores, ele adia uma rodada e joga dia 19. Tentemos antecipar um pouco a nossa viagem para aproveitar essa pré-temporada, mas claro que foi desconfortável, porque anunciar uma mudança radical em novembro para janeiro é complicado”, disse Casares, durante o sorteio do Campeonato Paulista de 2025.

“Acho que discutir calendário é importante, mas quando falamos de planejamento, isso é algo para o futuro. Fomos pegos de surpresa, foi uma decisão de cima para baixo, mas vamos nos adaptar. Foi até melhor, pois estavam cogitando começar no dia 8″, completou o presidente do São Paulo.

São Paulo enfrentará o Cruzeiro nos Estados Unidos

A programação do time paulista nos Estados Unidos inclui duas partidas. A primeira será contra o Cruzeiro, em Orlando, no dia 15, enquanto a segunda, ainda sem adversário confirmado, será no dia 19, no Chase Stadium, casa do Inter Miami, de Messi. No entanto, o São Paulo buscará antecipar a viagem. Todavia, a mudança no cronograma dependerá de uma adaptação logística em voos e hospedagem.

