Goiás fecha parceria com app de Inteligência Artificial para buscar talentos

A Footbao, plataforma de tecnologia especializada em identificar e promover novos talentos, anunciou parceria com o Goiás, clube atualmente na Série B do Campeonato Brasileiro. O acordo, formalizado agora em novembro, visa fortalecer o trabalho de captação e desenvolvimento de jovens promessas no futebol nacional. A assinatura contou com a presença de Eduardo Pinheiro, representante da categoria de base do Esmeraldino, e Euler Victor, gestor de negócios da Footbao.

Por meio dessa colaboração, a Footbao e o Goiás vão ampliar suas ações de monitoramento e organização de seletivas e campeonatos, com foco na descoberta de talentos não apenas no estado de Goiás, mas em todo o Brasil. O processo começa com os jogadores subindo seus perfis no aplicativo da Footbao, onde enviam vídeos de suas atuações e dados de desempenho. Posteriormente, são organizadas seletivas e campeonatos offline, criando uma conexão direta entre jovens jogadores e profissionais do esporte.

Goiás terá rede de captação

Para Mariana Sensini, diretora geral da Footbao, essa parceria é um passo significativo para o futebol nacional.

“O trabalho conjunto com o Goiás reforça nosso compromisso em criar uma rede de captação que alcance talentos em diferentes regiões do país. Estamos ansiosos para identificar e apoiar o desenvolvimento de atletas que, em breve, poderão despontar no cenário profissional.”

A Footbao também mantém parcerias com outros clubes e escolinhas de futebol. Além do Goiás, a plataforma firmou acordos recentes com o Ypiranga, do Rio Grande do Sul, e com o São Cristovão, do Rio de Janeiro, clube onde surgiu o ex-jogador Ronaldo Fenômeno.

Também estabeleceu parcerias com cinco escolinhas de futebol em São Paulo: XV de Pirituba, ARS Futebol, Gerando Craques, SSC Futebol e Praça de Pirituba. Somente com essas escolinhas paulistas, mais de 400 atletas já foram integrados à plataforma, reforçando o ecossistema de identificação e desenvolvimento de novos talentos.

App está em outros estados

Atualmente, a Footbao possui parceiros em seis estados brasileiros: Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A plataforma não apenas registra e acompanha o desenvolvimento dos jovens atletas, mas também oferece visibilidade aos

seus potenciais por meio de vídeos e materiais que podem atrair o interesse de grandes clubes.

A startup está planejando ainda uma série de eventos exclusivos em parceria com esses clubes e escolinhas, como campeonatos, festivais de futebol e seletivas presenciais, nos quais observadores de times poderão avaliar os talentos diretamente.

“Nosso objetivo é criar um ambiente propício para que esses jovens possam mostrar todo o seu potencial e dar o próximo passo em suas carreiras no futebol”, acrescenta Mariana Sensini, indicando que novas parcerias estão previstas para os próximos meses.

