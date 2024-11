Fotógrafo vítima de bomba na Arena MRV recebe visita de presidente do Atlético-MG

Nuremberg José Maria, fotógrafo atingido por bomba na Arena MRV, recebeu a visita do presidente do Atlético-MG na última terça-feira (12). Sérgio Coelho, mandatário do clube mineiro, esteve no Hospital João XXIII para prestar apoio e se atualizar do estado de saúde do profissional. O credenciado segue em observação após passar por procedimento cirúrgico e precisará de tratamento devido à ruptura total dos tendões do pé direito.

O Atlético-MG, na figura de Sérgio Coelho, presentou Nuremberg com uma camisa do clube e se ofereceu para dar prosseguimento ao tratamento do profissional. Nesse sentido, o Galo colocou o Dr. Otaviano Costa, responsável pelo Departamento Médico do Alvinegro, à disposição para acompanhá-lo de perto nas próximas etapas da recuperação.

José Maria estava trabalhando na cobertura da decisão entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV, quando acabou atingido por uma das bombas arremessadas pelos atleticanos em campo. O fotógrafo passou por cirurgia na última segunda-feira (11) após sofrer ruptura total de todos tendões do pé direito e quebrar três dedos no incidente.

Arena MRV

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) determinou a interdição da Arena MRV na última terça-feira (12). A decisão do presidente do Fórum, Luís Otávio Veríssimo Teixeira, estabeleceu punição com aplicação imediata. Ou seja, o Atlético-MG já não pode contar com o estádio para os próximos jogos.

“A medida estará em vigor até que ocorra a comprovação, pelo clube, da adoção de medidas logísticas, estruturais, administrativas e disciplinares necessárias e suficientes para garantir a segurança adequada na Arena MRV, ocasião em que a medida será objeto de nova deliberação pelo Pleno deste tribunal”, determinou o STJD.

Nesse sentido, o clube mineiro cumpriu o prazo e apresentou sua defesa para reconsideração da decisão. Vale destacar, porém, que os episódios de selvageria vão gerar mudanças no protocolo da administração da Arena.

Atlético-MG se manifesta

Vice-campeão da Copa do Brasil 2025, o Atlético repudiou o ocorrido na tarde do último domingo (10) através de nota oficial. O clube mineiro lamentou a hostilidade sofrida pela delegação do Flamengo e reconheceu a falta de reciprocidade no tratamento recebido pelo adversário.

O CEO do Atlético, Bruno Muzzi, também se manifestou sobre o ocorrido em entrevista. O dirigente confirmou mudanças no protocolo de segurança da administração da Arena e reforçou o compromisso do clube em identificar os responsáveis pelas cenas lamentáveis do último domingo (10).

“Atos lamentáveis em tudo que a gente viu aqui. Jamais tivemos intenção que esse tipo de situação acontecesse. Mas sinal que tem muita coisa a ser pensada, refletida e mudada. A gente já conhece os erros que aconteceram. Não vamos nos isentar, isso representaria a pior coisa que poderia acontecer. Precisamos assumir todos os pontos e ver, sobretudo, o que a gente pode fazer daqui para melhorar”, declarou.

