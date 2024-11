Atlético x Flamengo: Forças de segurança já identificaram 21 pessoas por problemas na Arena MRV

As forças de segurança do Estado de Minas Gerais já identificaram 21 pessoas envolvidas nos episódios de vandalismo e violência na Arena MRV. Os problemas aconteceram antes, durante e depois da final da Copa do Brasil, disputada entre Atlético e Flamengo, no último domingo (10).

Além dos vândalos já identificados, a nota divulgada pelo Atlético informou que outros nove infratores estão em processo avançado de identificação.

Em função dos problemas ocorridos durante a final da Copa do Brasil, com bombas e objetos arremessados no gramado, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu atender ao pedido da Procuradoria Geral e interditou o estádio. Além disso, o Galo terá de jogar com portões fechados.

No despacho do Presidente do Tribunal, Luís Otávio Veríssimo garante que “a medida estará em vigor até que o clube comprove a adoção de medidas necessárias e suficientes para garantir a segurança na Arena MRV”. Assim, o estádio permanecerá interditado por tempo indeterminado.

Punição para torcedores

O Atlético informou, afinal, que os torcedores identificados serão punidos e proibidos de acessar o estádio.

“Além disso, o Atlético iniciou os procedimentos para punir administrativamente todos os identificados, em cumprimento ao Regulamento de Uso da Arena MRV e ao Programa de Relacionamento Galo Na Veia”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.