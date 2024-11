João Marcelo cita ansiedade para final do Cruzeiro na Sul-Americana, mas pede foco também no Brasileiro

O zagueiro João Marcelo, do Cruzeiro, não esconde a ansiedade para a final da Copa Sul-Americana, que ocorrerá no dia 23 de novembro, um sábado. Entretanto, o jogador pediu foco ao elenco também para a reta final do Campeonato Brasileiro. Ele afirmou, portanto, que a partida contra o Corinthians também tem grande importância e não pode perder o seu valor. Confira o vídeo!

