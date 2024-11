Brasil desembarca em Salvador visando duelo contra o Uruguai

Após empatar com a Venezuela em 1 a 1, em Maturín, a Seleção Brasileira desembarcou em Salvador na manhã desta sexta-feira (15/11). Na terça-feira (19/11), a Canarinho encara o Uruguai na Arena Fonte Nova, às 21h45, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil, aliás, chega a capital baiano defendendo o retrospecto de nunca ter perdido na capital baiana.

Ao todo, são 21 partidas da Seleção Brasileira em Salvador, com 15 vitórias e seis empates. Os embates somam amistosos, jogos da Copa América, Copa das Confederações e Eliminatórias. Contudo, a última apresentação deixou a desejar.

Afinal, em duelo contra a Venezuela, em 2019, pela fase de grupos da Copa América, o Brasil ficou no empate sem gols e ouviu vaias das torcidas. Aliás, os adeptos brasileiros chegaram a gritar olé para a seleção Vinotinto em forma de protesto contra a atuação da Canarinho.

Agora, o Brasil chega em Salvador para novamente tentar apagar um empate contra a Venezuela. A equipe comandada por Dorival Júnior ficou no 1 a 1 com a Vinotinto nesta quinta (14/11), em uma partida aonde a Canarinho teve muitas oportunidades de vencer e até um pênalti desperdiçado por Vinícius Júnior.

Na programação até o jogo do Uruguai, os jogadores receberam folga nesta sexta. Já no sábado (16/11), a Seleção se reapresenta na hora do almoço e tem um treino programado no Barradão, estádio do Vitória, às 17h. Dorival Júnior deve comandar mais duas atividades antes do duelo contra a seleção Celeste, na Arena Fonte Nova.

