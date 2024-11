Kfouri dispara contra Filipe Luís como técnico do Flamengo. Saiba os detalhes

O jornalista André Kfouri falou sobre o trabalho de Filipe Luís, que atualmente é treinador do Flamengo. Em sua coluna no site da “ESPN”, o comentarista esportivo destacou que considera precipitada a escolha de Filipe como treinador principal.

“É uma precipitação apresentar Filipe Luís como um treinador pronto, especialmente em um ambiente de futebol em que uma substituição malsucedida pode resultar no apelido de ‘estagiário’. A pressa desrespeita o valor da experiência em uma carreira tão exigente e difícil. Filipe não está pronto, mas parece absolutamente preparado para as exigências e dificuldades, mesmo que tenha começado no topo da montanha. Além dos adversários, o que ele enfrentará a partir de agora é a cobrança que decorre de seu próprio desempenho, que, talvez, seja surpreendente até para os mais otimistas”, disse Kfouri.

Filipe Luís deixou a carreira de jogador e assumiu o comando da base do Flamengo. No entanto, com a saída de Tite, foi convidado a dirigir o time principal. O novo treinador já conquistou um título: a Copa do Brasil, ao vencer o Atlético.

Pressão no Flamengo

Filipe Luís comentou, após o empate sem gols com o Atlético, pelo Campeonato Brasileiro, que está focado em fazer o time jogar da maneira que deseja e sabe que precisa de resultados para continuar como treinador.

“Faltam cinco jogos. Eu penso que, se eu não ganhar na próxima rodada, não estarei mais aqui. Esse é o meu pensamento. Então, vou implementar o meu modelo de jogo, que é muito semelhante ao DNA que a torcida exige. Quero ver esse modelo repetido no campo, como foi hoje, mas quero ganhar. Quero ganhar porque é a única coisa que vai me manter no cargo. Farei de tudo para continuar aqui, ganhando e ganhando”, finalizou.

