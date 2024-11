Botafogo zera Departamento Médico para reta final de 2024

Atacante Jeffinho já foi até relacionado, e lateral-direito Rafael voltou a treinar com bola no Espaço Lonier. Leia mais detalhes! - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em meio a decisões que se avizinham, o Botafogo teve uma boa notícia nesta Data Fifa. Afinal, o clube zerou o seu departamento médico. Ou seja, o técnico Artur Jorge conta com 100% do elenco à disposição para a final da Copa Libertadores e os cinco últimos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Se vencer o torneio continental, o Glorioso pode avançar para mais três datas no Mundial de Clubes do Qatar.

O lateral-direito Rafael era o último da lista do DM. Mas apareceu nos treinos com bola, no Espaço Lonier, nesta semana. Assim, pode entrar em campo antes de pendurar as chuteiras. Ele já adiantou que, no fim da temporada, se aposentará.

O atacante Jeffinho, outro que estava lesionado, foi relacionado contra o Cuiabá. No entanto, não entrou em campo. O zagueiro Pablo também treinou sem restrições e pode ser outra novidade. Emprestado pelo Flamengo, ele, contudo, não deve permanecer no Botafogo em 2024.

O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro-2024 com 68 pontos, quatro à frente do Palmeiras e cinco do Fortaleza. Além disso, está na final da Copa Libertadores, no dia 30, contra o Atlético-MG, no Monumetnal de Núñez, em Buenos Aires.

