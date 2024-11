Santos vai realizar pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos

O Santos fará sua pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos. Afinal, o Peixe foi confirmado como um dos participantes da Orlando Cup – Pro Series. A competição será disputada em janeiro e também terá a participação do Fortaleza e o Atlético Nacional, da Colômbia.

O torneio acontecerá entre os dias 11 e 19 de janeiro. Os embates serão no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City e do Orlando Pride, e no Osceola County Stadium. A competição é diferente daquela que São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG também vão fazer nos Estados Unidos.

O que seduziu o Santos para aceitar o convite e fazer sua pré-temporada nos Estados Unidos foi a questão financeira. Afinal, além de não ter custos para realizar a pré-temporada na Flórida, o Peixe ainda vai receber pelos jogos disputados. Assim, além de fortalecer o caixa, o Alvinegro Praiano entende que é uma boa chance de potencializar sua marca.

A diretoria manteve a participação no torneio, negociada há semanas, apesar da mudança de calendário do ano que vem, que antecipou o início dos estaduais. O Paulista começará em 15 de janeiro. O clube planeja viajar aos EUA no dia 5 de janeiro e retornar dia 16. Contudo, o Peixe ainda não sabe como vai fazer visando a estreia no Estadual.

Além disso, o Santos ainda tem muitos assuntos para tratar. Afinal, a intenção é já ir com um elenco base para os Estados Unidos, visando uma temporada competitiva.

Contudo, neste momento, o Peixe ainda não sabe quais jogadores vão ficar ou não após a disputa da Série B. Além disso, o futuro de Fábio Carille ainda está indefinido, e o Santos pode ter um novo técnico em 2025.

