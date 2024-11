Botafogo terá um segundo estádio, revela presidente

Presidente do Botafogo, Durcesio Mello afirmou que o clube não vai tirar a pista de atletismo para deixar as tribunas do Estádio Nilton Santos mais próximas do campo. Em live no canal “Resenha Alvinegra”, o mandatário do social do Glorioso afirmou que o clube tem outros planos para 2025. A ideia seria reerguer um estádio.

“Aproximar as arquibancadas do campo é um projeto muito caro. Agora, está se falando em uma segunda casa. A gente vai fazer um segundo estádio pra 20 mil pessoas. Para ficar, assim, com os dois estádios”, adiantou Durcesio.

Na mesma pauta, recorrente, por sinal, Durcesio lembrou que, em 2025, o Nilton Santos receberá um número maior de shows. Este cenário impede o time alvinegro de usar o Colosso do Subúrbio para mandar os seus jogos. Ter um novo estádio, portanto, tornou-se imperativo na visão do Botafogo.

Em 2024, por exemplo, por conta de um recital do cantor Bruno Mars, o Glorioso teve que se mudar para o Maracanã para receber o Criciúma, pelo Brasileirão. Ainda neste ano, o clube desmarcou o show da banda pop Forfun para utilizar o Niltão no duelo contra o Vitória, no próximo sábado (23), também pelo Campeonato Brasileiro.

“O número de shows vai aumentar o ano que vem. Serão mais de 15, no Rio de Janeiro, com o Nilton Santos à disposição. Então, para evitar que não se jogue lá, no dia que tiver um show lá, vamos para este estádio”, completou o presidente do Mais Tradicional.

