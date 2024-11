Corinthians tenta recuperar dupla de zaga para reta final do Brasileiro

O Corinthians tem um objetivo durante esta Data-Fifa: recondicionar os seus jogadores fisicamente. O Timão busca ter todo o seu elenco à disposição do técnico Ramón Díaz nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Contudo, uma dupla deve ganhar uma atenção especial nos próximos dias: Cacá e André Ramalho.

Cacá está fora de combate desde 28 de outubro, quando sentiu dores na região lombar, na vitória sobre o Cuiabá. Já Ramalho está fora desde a lesão muscular sofrida no Dérbi contra o Palmeiras. Inicialmente, o caso do jogador era considerado mais grave, mas o zagueiro tem evoluído bem ao tratamento e pode retornar antes do previsto.

A preocupação ocorre por conta da dupla ter se firmado como titular nas últimas partidas do Corinthians. Após testar outros nomes, como Gustavo Henrique e Torres, Ramón Díaz aparentava ter encontrado a zaga ideal do Timão com Cacá e André Ramalho. Assim, o retorno dos dois jogadores nesta reta final de Brasileiro é fundamental.

“Todo time tem que saber sofrer, mas chegamos a um grau de amadurecimento muito importante. O Ramalh não é tão grave como se estão falando. Cacá também vai voltar, e esperamos que voltem logo para podermos contar com eles”, disse Emiliano Díaz, auxiliar e filho de Ramón, após o jogo contra o Vitória, na semana passada.

Corinthians quer pelo menos um da dupla de volta o mais rápido possível

A intenção da comissão técnica é poder contar com a dupla ou, pelo menos, com um deles nos cinco jogos finais do Campeonato Brasileiro. Por isso, ambos têm trabalhado separadamente com foco na reabilitação.

O Timão volta a campo na quarta-feira (20), às 11h, contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.