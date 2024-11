São Paulo não vence o RB Bragantino, fora de casa, há cinco anos

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino, nesta quarta-feira (20), às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue com o objetivo de conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores e precisa vencer o Massa Bruta. Contudo, o Soberano terá que lidar contra um retrospecto recente bem negativo em Bragança Paulista.

Afinal, o São Paulo não vence o Bragantino, fora de casa, desde 2019. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista daquele ano, com gols de Pablo e Arboleda. Contudo, este triunfo foi antes do Massa Bruta formar a parceria com a Red Bull.

Assim, o Tricolor Paulista não sabe o que é ganhar no Nabi Abi Chedid desde que a Red Bull e o Bragantino começaram a atuar juntos. Neste período, foram seis jogos, com quatro vitórias do Massa Bruta e dois empates. Além disso, alguns resultados foram bem dolorosos em campanhas do São Paulo.

No Campeonato Brasileiro de 2020, por exemplo, o São Paulo liderava a competição até o embate contra o RB Bragantino, fora de casa. O Massa Bruta venceu por 4 a 2 em uma partida que ficou marcada pelo treinador do Tricolor na época, Fernando Diniz, chamar o volante Tchê Tchê de ”mascaradinho”. O episódio foi crucial para a equipe cair de rendimento na competição.

Agora, o São Paulo tenta quebrar esse tabu em Bragança Paulista para seguir buscando a vaga direta na Libertadores. O Tricolor é o sexto colocado, com 57 pontos, dois a menos que o Internacional, que abre o G-5 neste momento.

