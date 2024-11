Presidente do São Paulo admite interesse em Wendell

O São Paulo já pensa nos reforços para a próxima temporada. E um deles é um desejo do presidente Julio Casares. O lateral-esquerdo Wendell, do Porto e com passagens pela Seleção Brasileira neste ano, é um dos alvos do Tricolor, que já iniciou as primeiras conversas pela contratação.

Quem confirmou tudo foi o presidente Julio Casares, em um evento no MorumBIS, nesta segunda-feira (18). Pelo contato que teve com Wendell na Copa América, na qual foi chefe de delegação da Seleção, Casares acredita que o Tricolor possa ter preferência no negócio.

“Eu sempre gostei do Wendell, toda a nossa comissão gosta. Eu conheci ele na Copa América, tive conversas com ele. Senti que se ele vier ao Brasil, ele tem preferência pelo São Paulo. Se ele tiver outra proposta de algum centro na Europa, vai pesar na decisão. Nós estamos conversando, a proposta não chegou em um ponto maduro de proposta. Acreditamos muito no potencial do Wendell. Mas futebol e negócios é só quando tiver tudo apalavrado e assinado”, afirmou.

Por conta da saída de Wellington, já acertado com o Southhampton, o Tricolor precisa de reforços na posição. Carência recordada por Casares, que lembrou de outras posições e também citou a decepção com James Rodriguez.

“Com a saída do Welington, a lateral esquerda é uma necessidade, a lateral direita também precisamos reforçar. A zaga ta bem composta, o meio-campo mais ou menos organizado. Talvez um meia-armador seja um jogador que faça a criatividade no meio. Tentamos que esse meia fosse o James, mas não deu certo”, lamentou.

Wendell foi convocado três vezes por Dorival Júnior e esteve na Copa América. No Porto, o jogador não foi muito utilizado nesta temporada e, no momento, está afastado por lesão.

