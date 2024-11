Vasco divulga documentário sobre lesão e recuperação de Jair

O Vasco divulgou nesta terça-feira (19) a série documental “O Retorno – Jair”, que conta a história da recuperação de grave lesão sofrida pelo volante cruz-maltino. A produção é da Vasco TV, canal do clube no YouTube. Segundo o Jogada10 apurou, o estilo diferenciado do conteúdo é algo que continuará sendo explorado, com outros projetos por vir ainda este ano.

A série apresenta ao torcedor a perspectiva do atleta, profissionais do clube e familiares durante o processo de recuperação da lesão que o tirou dos gramados por oito meses. Em 4 de fevereiro deste ano, Jair rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Segundo o próprio, em trecho do documentário, esta era a lesão que ele mais temia na carreira, aliás.

LEIA MAIS: 777 Partners, que controlava SAF do Vasco, é alvo de investigação criminal nos EUA

O documentário traz a intimidade do jogador com sua esposa, Amanda Hansen, e seus filhos, Miguel e Maria Antônia. Além disso, mostra a expectativa desde a chegada ao clube após deixar o Atlético-MG, no fim de 2022, seus planos e da família e interrupção devido a lesão. Além de funcionários que ajudaram na recuperação de Jair, o meia Paulinho também surge na produção.

Afinal, ambos sofreram a mesma contusão em período de apenas sete dias. Primeiro, Paulinho, no dia 28 de janeiro, sofreu o rompimento do LCA do joelho direito em duelo contra o Bangu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Uma semana depois, foi a vez de Jair sofrer a mesma lesão; esta, porém, no joelho esquerdo.

Veja o documentário realizado pela Vasco TV

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.