O Vasco negocia a contratação de Danilo, da Juventus e Seleção Brasileira. Aos 33 anos, o lateral-direito tem contrato com o clube italiano até junho do ano que vem. A partir de janeiro, o jogador, que está há 13 temporadas na Europa, já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. A informação é do “ge”.

Para tentar fechar com Danilo, o Vasco tem Philippe Coutinho como trunfo. O meia é amigo do lateral, com quem dividiu concentrações na Seleção desde o sub-20 e disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Ele vai ajudar no processo de convencimento do atleta.

O Cruz-Maltino, aliás, tentou na última janela de transferência a contratação de Danilo. O atleta gostou da proposta, mas ele decidiu permanecer por mais um semestre na Juventus após conversa com o técnico Thiago Motta. O lateral tem 10 jogos disputados pela Velha Senhora na atual temporada, apenas quatro deles como titular.

Função como zagueiro

Mesmo sendo lateral-direito na equipe de Dorival Júnior, Danilo deve atuar como zagueiro caso feche com o Vasco. Na Juventus ele atua na posição, mas recebeu poucas chances. Ele, aliás, será o titular na lateral da Seleção na partida contra o Uruguai nesta terça-feira, em Salvador, pelas Eliminatórias.

A carreira de Danilo

Danilo começou pelo América-MG, mas ganhou notoriedade no Santos entre 2010 e 2012, fazendo parte da campanha do título da Libertadores de 2011. Foi vendido ao Porto e na sequência teve passagens por Real Madrid e Manchester City. O brasileiro chegou à Juventus em 2019 e tem mais de 200 partidas disputadas com a camisa da Velha Senhora.

