Fluminense faz promoção de ingressos para jogos com Criciúma e Cuiabá

Torcida do Fluminense promete casa cheia nos duelos com Fortaleza, Criciúma e Cuiabá - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Restam cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense terá três delas no Maracanã. A primeira acontece nesta sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), diante do Fortaleza. Para os confrontos seguintes, no mesmo estádio, contra Criciúma e Cuiabá, o Tricolor adotará uma promoção no valor dos ingressos semelhante ao que divulgou para o duelo com o Leão do Pici.

Dessa forma, o valor irá seguir o mesmo formato, com a abertura do Setor Norte, no valor de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

A venda on-line para não-sócios terá início na sexta (22/11). A comercialização nas bilheterias para a partida contra o Tigre começa no sábado (23/11).

Com 37 pontos, os comandados do técnico Mano Menezes só estão fora do Z4 por causa do número de vitórias. Afinal, Juventude, que está na zona de rebaixamento, Criciúma e Athletico-PR também tem a mesma pontuação, no momento. O Red Bull Bragantino, aliás, soma 36 e segue na briga para continuar na primeira divisão.

Esse cenário, portanto, transformou o duelo de tricolores em uma verdadeira decisão. O time de Laranjeiras tentará fazer valer o fator casa nos jogos com o Leão do Pici e Criciúma para se distanciar da zona de rebaixamento e encaminhar a permanência na elite do futebol brasileiro.

Por fim, além dos três jogos como mandante, o Fluminense terá duelos com Furacão e Palmeiras, ambos longe do Rio de Janeiro, até o fim do campeonato. A equipe, aliás, aposta na sinergia com a torcida e quer casa cheia, sobretudo no Maracanã, para salvar o ano e permanecer na elite.

Ação do Fluminense com patrocinadora

Em virtude da importância da partida, o Fluminense junto de sua patrocinadora máster, a casa apostas Superbet, irá promover uma ação no jogo com o Fortaleza. Nela, irão distribuir 10 mil faixas tricolores no Setor Sul do Maracanã no intuito de uma grande festa para empurrar o time na busca pela vitória. A informação é da jornalista Aline Nastari.

Sendo assim, serão modelos parecidos com os cachecóis utilizados no futebol europeu, com cerca de um metro de comprimento. Por fim, até o momento, mais de 20 mil ingressos foram vendidos, e o clube espera ter casa cheia para mais um jogo decisivo na reta final do Brasileirão.

Check-ins e venda online

Sul

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 15

3 – Arquiba Raiz – R$ 30

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 36

5 – Guerreiro – R$ 48

6 – Leste Raiz – R$ 60

7 – Inteira – R$ 60

8 – Meia-entrada – R$ 30

Leste Superior

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 7,50

3 – Guerreiro Toda Terra – R$ 18

4 – Guerreiro – R$ 24

5 – Inteira – R$ 30

6 – Meia-entrada – R$ 15

Oeste

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 20

3 – Arquiba Raiz – R$ 40

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 48

5 – Guerreiro – R$ 64

6 – Leste Raiz – R$ 80

7 – Inteira – R$ 80

8 – Meia-entrada – R$ 40

Norte

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 2,50

3 – Arquiba Raiz – R$ 5

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 6

5 – Guerreiro – R$ 8

6 – Leste Raiz – R$ 10

7 – Inteira – R$ 10

8 – Meia-entrada – R$ 5

Maracanã Mais

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

1 – Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

2 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 500

3 – Inteira – R$ 500

4 – Meia-entrada – R$ 287,50

