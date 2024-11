Atlético x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, 20h

Nesta quarta-feira, 20/11, Atlético e Botafogo jogam na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 21h30 (de Brasília), pela rodada 34 do Brasileirão. A partida terá portões fechados por conta da selvageria promovida pela torcida do clube mineiro, na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na Arena MRV. Este jogo é uma prévia da final da Libertadores, dia 30, em Buenos Aires. O Fogão é o líder, mas não pode tropeçar. Já o Galo está mal na tabela e precisa vencer. Este jogo tem a cobertura da Voz do Esporte e a transmissão terá início às 20h, sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e André Bachá nas reportagens. Não deixe de conferir este duelo com a campeã do prêmio Aceesp de melhor mídia digital de 2023. Basta clicar na arte acima a partir das 20h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook