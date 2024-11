Grêmio x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Na sua Arena, o Grêmio recebe o Juventude em partida decisiva na luta contra o rebaixamento, nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília). O duelo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, marca o encontro de dois times em situações semelhantes na competição. O Tricolor Gaúcho é o 12º colocado, com 39 pontos, e o Jaconero é o primeiro time no Z4, em 17º lugar, com dois pontos a menos.

Este jogo conta com a transmissão da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva começa bem antes, às 17h30, com um pré-jogo com tudo sobre as equipes. E assim que a bola rolar, Diego Mazur estará na narração.

Além de Diego Mazur, a cobertura da Voz do Esporte conta com Paulo Carvalho nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Não deixe de conferir este duelo com a campeã do prêmio Aceesp de melhor mídia digital de 2023.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.