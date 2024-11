Depay protesta contra calor: ’30 graus, não consigo entender isso’

O centroavante Memphis Depay abriu o placar do jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20/11) pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, apesar da vitória do Timão por 2 a 1, ele saiu reclamando do forte calor na Neo Química Arena. Assim, protestou contra o horário da partida, algo que ele disse não compreender.

“11 da manhã é a primeira vez na minha carreira. 30 graus (de temperatura), eu não entendo por que fazem isso”, queixou-se.

O holandês de 30 anos, que chegou ao Corinthians em setembro, disse que o time começou o jogo muito bem. Desse modo, já aos 4 minutos da partida, ele protagonizou um lance de perigo, ao receber pela esquerda e chutar. Mas o goleiro Anderson defendeu. Porém, aos 10 minutos, não teve jeito para o Cruzeiro. Afinal, Depay dominou a bola numa sobra, livrou-se da marcação de Barreal e deu belo e certeiro chute de fora da área. Então, o golaço colocou o Timão na frente: 1 a 0.

Fala, Depay

Entretanto, segundo Depay, o calorão fez com que a equipe, aos poucos, perdesse a força e a concentração.

“Nós lutamos contra o tempo (quente) e perdemos intensidade e foco”, afirmou.

O motivo do jogo às 11h

Vale lembrar que o jogo às 11h foi um pedido do Cruzeiro à CBF. O motivo é que o time mineiro, por ordem da Conmebol, tem de estar no lugar da final da Sul-Americnaa até 48 horas antes da final, que será em Assunção neste sábado às 16h (de Brasília). Por isso, o time mineiro precisava antecipar o seu jogo para, logo embarcar até o Paraguai.

