Depay reclama do amarelo que o tira do jogo contra o Vasco

O atacante Memphis Depay saiu da Neo Química Arena, em São Paulo, como um dos destaques da partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, nesta 34ª rodada em 20/11, ele abriu o placar do triunfo por 2 a 1 e teve outras chances de gol, com uma atuação diferenciada. Entretanto, o holandês também tornou-se o foco de um problema para o Timão. Afinal, tomou um amarelo que o tira do próximo jogo, contra o Vasco, no domingo (24/11), que também será na Neo Química Arena.

O que mais doeu para o centroavante, que chegou ao Corinthians em setembro, foi a banalidade do lance. Pouco depois de quase marcar o terceiro gol, acertou a trave, ele sentiu a perna. Caiu aparentemente fora de campo. Em seguida, retornou a campo e, pela ação, antidesportiva, levou o cartão. Depay contestou e disse que não é o tipo de jogador que enrola no jogo.

“Nós não precisávamos ganhar tempo. Eu queria continuar a partida. O juiz disse que eu estava fora de campo, mas eu estava dentro”, disse, acrescentando que estava sentindo cãibras e que o árbitro deveria ser sensível para os problemas físicos dos atletas.

Depay ressaltou que, com sua ausência, o time vai precisar ser mais cauteloso no jogo contra o Vasco.

“Não é justo”, finalizou.

O holandês se queixou bastante do horário do jogo, que obrigou os jogadores a uma exposição exaustiva ao forte calor. “Primeira vez na minha carreira que jogo nesse horário. Não consigo entender “, queixou-se.

Ele disse estar feliz com os 3 pontos da vitória sobre o Cruzeiro, destacando a diferença da situação do time desde o momento em que ele chegou, em setembro, até agora.

