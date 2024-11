Cruzeirense Cássio recebe o carinho dos corintianos

Pela primeira vez desde que saiu do Corinthians e acertou com o Cruzeiro, Cássio voltou à Neo Química Arena. Foi nesta quarta-feira, 20/11, no fim da manhã, quando a Raposa se enfrentou com o Timão pela 33ª rodada e perdeu por 2 a 1. Cássio não foi a campo, pois o treinador Fernando Diniz poupou todos os titulares cruzeirenses e o goleiro foi Anderson. Afinal, há uma final de Sul-Americana contra o Racing, em Assunção, neste sábado, para o time se preparar.

O agora cruzeirense Cássio,foi muito paparicado por funcionários e alguns torcedores que avistaram o goleiro na parte interna do estádio. Não por acaso. Afinal, foram 12 anos e mais de 700 jogos, sempre com muito destaque com a camisa corintiana. E incluindo tótilços estaduais, brasileiros, Libertadores e Mundial pelo clube. Cássio se emocionou com o carinho:

“Legal, fiquei feliz. Tenho muito amor, carinho, respeito e poder estar aqui, receber o carinho das pessoas, ver as pessoas com quem eu trabalhei. É lógico que não só agora, mas toda vez que eu vier aqui vai ser um jogo diferente. Vou ter que me preparar muito bem psicologicamente por tudo que vivi aqui. Não sou muito emotivo de mostrar, mas tenho muito carinho, amor e respeito pelo clube e por todos”, disse, para completar:

“São Coisas inesquecíveis que estarão sempre em minha memória. E desejo sempre o melhor para o Corinthians”.

Casso na final da Sul-Americana

Agora cássio e todos os cruzeirenses focam na finalíssima deste sábado. A Raposa busca seu primeiro título na competição. Caso vença, se garante na Libertadores. Mas, caso perca, ainda terá a possibilidade de buscar uma vaga via classificação para a pré-Libertadores, já que os oito primeiros se qualificam. A Raposa, com 47 pontos, ocupa, no momento, o sétimo lugar, mas pode cair para oitavo dependendo do resultado do Bahia, que tem 46 pontos e recebe o Palmeiras.

