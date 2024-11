André Ramalho vê Corinthians em reestruturação durante 2024: ‘?? um processo’

O Corinthians bateu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (20), na Neo Química Arena, e venceu a quinta partida seguida no Campeonato Brasileiro. O triunfo animou a torcida, que, agora, sonha com uma vaga na Libertadores e até questionou se o Timão não conseguiria brigar por títulos esse ano. Mas o zagueiro André Ramalho vê uma situação diferente.

Após a partida, o defensor falou com o Jogada10. Ele crê que faltou uma estrutura maior para o Corinthians. Afinal, a equipe passou por uma reformulação no meio da temporada e demorou para engrenar. Contudo, o jogador acredita que com uma base já construída, pode fazer com que o Timão sonhe mais alto em 2025.

“É um processo. O clube se reestruturou totalmente neste ano. Eu venho de clubes muito estruturados e eu vi padrões aqui. Acho que para alcançar coisas precisa estar com tudo estruturado. E o que aconteceu é que a gente se estruturou no meio da temporada. Começou a preparação no começo do ano, mas veio muitos reforços no meio do ano. Eu sou um deles. Então não é assim que se ganha títulos da noite pro dia. Exige trabalho, processo, calma, paciência. É isso que está sendo feito”, disse André Ramalho, que prosseguiu.

“É natural que não aconteceu esse ano, por tudo que aconteceu. Mas tem que ser nossa ambição. Vamos para 2025 com uma base feita, um time feito, onde se pode trabalhar em cima disso para conseguir títulos. A gente espera seguir trabalhando para que ano que vem continue brigando por títulos”, finalizou.

