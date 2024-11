Diretor do Santos explica status das negociações com Neymar e Gabigol

Gallo explica negociações do Santos com Neymar e Gabigol - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos)

O ano de 2024 ainda não acabou, mas o Santos já sonha alto em 2025. Afinal, o Peixe trabalha nos bastidores para reforçar a equipe no ano que volta a disputar a elite do futebol brasileiro. Para isso, o clube sonha com um ataque estrelado formado por dois ídolos da instituição: Neymar e Gabigol. Reforços que cabem ao diretor Alexandre Gallo concretizar.

Em entrevista ao ”ge”, o diretor pediu calma com o andamento da negociação para trazer de volta Gabigol. Gallo explicou que o Santos tem um bom relacionamento com o atacante e sua família, mas ainda vai demorar para saber se o jogador voltará para à Baixada Santista.

“Todo grande atleta interessa ao Santos, sobretudo um atleta que tem uma identificação tão grande conosco. O nosso presidente tem uma relação com o Gabriel e com o pai. Eu tenho uma relação com o representante do Gabriel, o Júnior Pedroso, que é um cara muito solícito. Essa é uma questão que ainda vamos ter que esperar mais um mês para ter uma definição”, disse Gallo.

Neymar volta ao Santos

Sobre Neymar, o diretor, assim como fez o presidente Marcelo Teixeira, explicou que o retorno do craque à Baixada Santista não está nas mãos do Peixe e, sim, do próprio jogador.

“A questão do Neymar depende dele, de quando ele estará livre. Hoje, não há negociação, mas, evidentemente, há o interesse do clube. A torcida pode esperar um Santos forte em 2025. Tivemos um ano tão delicado e, nesse retorno, temos que chegar acelerando. Nossa torcida pode esperar um time bem competitivo”, completou o diretor.

