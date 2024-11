Cruzeiro x Racing será sexta final ‘Brasil x Argentina’ na Sul-Americana

A final da Sul-Americana entre Cruzeiro e Racing (ARG), marcada para este sábado (23), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR), marcará a sexta decisão entre brasileiros e argentinos na história do torneio. E, em caso de vitória da Raposa, o retrospecto pode, assim, voltar à igualdade.

Afinal, em cinco finais, foram três vitórias dos Hermanos. Nas três primeiras, porém, duas conquistas do Brasil. O que significa que a Argentina vem de duas vitórias seguidas em decisões contra equipes brasileiras. Vamos relembrar este histórico pela Grande Conquista com o Jogada10?

Histórico da Sul-Americana e finais Brasil x Argentina

A Sul-Americana começou sua história no futebol do nosso continente em 2002, ainda que sem participação brasileira (por falta de calendário) nesta primeira edição. O San Lorenzo (ARG) foi o primeiro campeão, batendo o Atlético Nacional (COL) na decisão, que ainda era em dois jogos (perdurou assim até 2018), aliás.

Posteriormente, o pequeno Cienciano (PER) surpreendeu levou o troféu em final contra o River Plate (ARG) na edição que marcou a estreia brasileira no certame. Santos, Inter, Flamengo, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, São Paulo, Vasco, São Caetano, Palmeiras e Cruzeiro foram os representantes da nação. O Tricolor Paulista foi quem chegou mais longe, sendo eliminado na semifinal pelo River.

A primeira decisão envolvendo brasileiros foi em 2008, quando o Inter foi campeão em cima do Estudiantes (ARG), na primeira final Brasil x Argentina da Sula. Dois anos depois, o Independiente (ARG) bateu o Goiás nos pênaltis e sagrou-se campeão, deixando tudo igual no retrospecto particular entre os pentacampeões mundiais e nossos Hermanos.

Mais dois anos se passaram, o São Paulo venceu o Tigre (ARG) por 2 a 0 e ficou, então, com o troféu inédito. No ano seguinte, o Lanús (ARG) tratou de deixar tudo igual no cômputo ao bater a Ponte Preta por 3 a 1 no agregado.

Somente em 2017 brasileiros e argentinos voltaram a duelar na grande final. Foi entre Independiente (ARG) e Flamengo, com os argentinos ficando com o título. 3 x 2 no placar agregado e também no placar de finais entre Brasil e Argentina.

Assim, a final entre Cruzeiro e Racing encerra este hiato de sete anos sem decisão entre as principais escolas sul-americanas. Se o Cruzeiro vencer, deixará o retrospecto empatado.

Confira todas as finais da Sul-Americana entre Brasil x Argentina

(Placares agregados)

2008 – Inter 2 x 1 Estudiantes

2 x 1 Estudiantes 2010 – Independiente 3 (5) x (3) 3 Goiás

3 (5) x (3) 3 Goiás 2012 – São Paulo 2 x 0 Tigre

2 x 0 Tigre 2013 – Lanús 3 x 1 Ponte Preta

3 x 1 Ponte Preta 2017 – Independiente 3 x 2 Flamengo

Resumo

Em finais entre si

Argentina – 3 títulos e 2 vices

Brasil – 2 títulos e 3 vices

No geral

Argentina – 9 títulos e 6 vices

Brasil – 5 títulos e 7 vices

