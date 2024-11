De volta ao Fluminense, Ganso comemora retorno de desfalques

Ganso (esq.) no treino do Fluminense; camisa 10 está de volta ao time - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Ao entrar em campo nesta sexta-feira (22) para enfrentar o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, o Fluminense contará com importantes retornos. Entre os jogadores que desfalcaram a equipe por suspensão na última partida – derrota por 2 a 0 para o Inter, no Beira-Rio, no dia 8 -, o meia Paulo Henrique Ganso, que destacou a força do elenco tricolor.

Ao site oficial do clube, em publicação desta própria sexta, dia do jogo, o camisa 10 salientou a importância do time sair do Maracanã com os três pontos.

“A gente se preparou bastante. É uma partida importantíssima, vamos em busca dos três pontos com a ajuda do nosso torcedor, que vai estar presente no estádio. São três pontos importantes para a gente poder dar esse primeiro passo, se distanciar da zona de rebaixamento. E depois teremos mais um jogo em casa (Criciúma) para a gente fazer nosso dever”, disse.

Além do camisa 10, os outros desfalques na última rodada foram Jhon Arias, que se reapresentou ao clube após defender a seleção da Colômbia na Data Fifa, Kauã Elias, Thiago Santos, Fábio e Felipe Melo. Dessa forma, os seis estão liberados para o jogo desta noite.

“Contar com o retorno de todo mundo, com a qualidade de todos, vai ser muito importante. Nosso grupo é muito forte por isso, pela força do coletivo. Quando está todo mundo junto e com a conexão com o nosso torcedor somos mais fortes e isso é fundamental para nossa busca pelos três pontos”, afirmou.

Torcida do Fluminense

Com mais de 30 mil ingressos vendidos, o Fluminense contará novamente com o apoio de sua torcida no Maracanã. Ganso disse, então, que o time chega preparado para buscar o resultado positivo.

“Independentemente do público, a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, que é levar o Fluminense às vitórias sempre. Que seja assim contra o Fortaleza, que a gente possa conseguir essa vitória tão importante”, concluiu o meia.

