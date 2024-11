Savarino, do Botafogo, fala de reencontro com ex-clube na final da Libertadores

Um dos principais nomes do elenco do Botafogo na temporada, Savarino vai reencontrar o Atlético Mineiro na final da Libertadores. Como atuou nos dois jogos pela Venezuela na Data Fifa, o jogador não estava em campo na última partida, quando as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro.

Em um vídeo divulgado pela Conmebol Libertadores, o meia falou sobre o reencontro na partida decisiva da próxima semana.

“É um sentimento estranho, nunca pensei que iria jogar contra o meu antigo clube, um clube onde joguei vários anos, onde ganhei muitos títulos. Mas, como disse, agora defendo o Botafogo, estou do lado do Botafogo, quero fazer os torcedores do Botafogo felizes também, sempre respeitando tudo o que consegui no Atlético Mineiro. Mas, bem, o importante é estarmos todos saudáveis, todos bem, para chegarmos à final e conquistarmos esse título”, disse.

Essa portanto, não será a primeira partida em que Savarino vai atuar contra o Galo. No primeiro turno, ele estava em campo na vitória por 3 a 0 do Glorioso no Nilton Santos. Aliás, ele foi o autor de um gos gols.

No Atlético Mineiro, o meia atuou entre 2020 e 2021, e foi uma das peças importantes na conquista do Campeonato Brasileiro. O venezuelano marcou 21 gols e contribuiu com 19 assistências em 99 partidas. Por outro lado, Savarino, que chegou no início do ano no Glorioso, tem dez gols e dez assistências em 48 jogos nesta temporada.

Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentam no dia 30 de novembro, às 17h (de Brasília), pela final da Libertadores. A partida será em Buenos Aires.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.