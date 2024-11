Mano Menezes pede que Fluminense controle a ansiedade nas partidas após empate

Germán Cano evitou que o Fluminense saísse derrotado do Maracanã ao empatar com o Fortaleza por 2 a 2, em duelo que fechou a 34ª rodada, nesta sexta-feira (22). Contudo, o resultado foi ruim para as pretensões do Tricolor Carioca, que ainda briga contra o rebaixamento.

Aliás, o técnico Mano Menezes foi muito vaiado antes, durante e até depois da partida. Na entrevista coletiva, o comandante afirmou que a pressão existirá para todos.

“A pressão vai existir para todos. Hoje, existiu para o Fortaleza nos vencer, porque está disputando o título. Se nos vence, olhando para a tabela, pode chegar às últimas rodadas brigando pelo título. Nós temos pressão para sair da situação em que estamos, que é a mesma que nós e o Criciúma teremos em campo na terça-feira que vem”, disse Mano Menezes.

“É preciso ter calma e saber controlar a ansiedade que vem da arquibancada, algo natural. Mas não podemos deixar que isso atrapalhe o que temos que construir como jogo. Uma equipe que vem com linhas baixas, como o Fortaleza passou a jogar na segunda parte do jogo, exige calma para fazer as escolhas certas, sem perder intensidade ou pressão. A equipe vai aprendendo essas situações e estará bem preparada. Acho que o torcedor pode vir na terça-feira nos ajudar, precisamos muito deles, e eles sabem disso, para estarmos fortes e buscar a nossa vitória”, completou o técnico.

Fluminense enfrentará o Criciúma, na terça-feira, dia 26

Agora, o Fluminense enfrentará o Criciúma, adversário direto na luta contra o rebaixamento. O jogo será na terça-feira, dia 26, no estádio do Maracanã. Mano finalizou analisando este e outros confrontos.

“As temporadas são como elas são. Os times que estão acima, e o futebol brasileiro é assim: no início todos se acham candidatos… Depois, o campeonato vai separando as turmas. Quem está lá na frente é porque teve um desempenho melhor. É sempre mais difícil pela qualidade que eles têm e o que construíram no campeonato. E tem outra característica no jogo de terça-feira, mas você vai ganhando confiança fazendo resultados e jogos bem disputados contra as equipes de cima, para o torcedor enxergar em nós um time capaz de superar as equipes que temos pela frente. Não será nada fácil, mas tenho certeza de que estaremos mais fortes”, concluiu Mano Menezes.

