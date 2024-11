André Silva analisa empate do São Paulo e vaga na Libertadores

Após o empate em 2 a 2 com o Atlético Mineiro pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o centroavante André Silva, do São Paulo, celebrou a conquista da vaga na pré-Libertadores de 2025. Afinal, o resultado foi suficiente para que o time paulista carimbasse o acesso à fase de grupos da competição.

“Queremos a vaga direto, depende do outro resultado. Mas colocamos o São Paulo na pré-Libertadores”, disse.

André Silva foi o autor do segundo gol do Tricolor – justamente o que garantiu o empate. Um alívio para o time e para a torcida que haviam tomado um susto logo no começo da partida. Afinal, o Atlético abriu o placar já no primeiro minuto. Paulinho, autor do gol, repetiu a dose aos 18′, mas Fausto Vera marcou gol contra favorecendo o São Paulo aos 24′. Então, André Silva fechou o placar nos acréscimos da etapa inicial. E os times mantiveram o 2 a 2 até o fim.

“Começamos um pouquinho mal o jogo , depois o time não desistiu, a torcida nos empurrou e conseguimos o empate”, disse.

Centroavante destaca ‘entrega do time’

O atacante de 27 anos reconhece que a equipe paulista caiu de ritmo após o intervalo.

“Terminamos o primeiro tempo muito bem, o time em cima, pressionando, querendo o terceiro gol. No segundo tempo a gente ficou um pouco mais baixo”.

Entretanto, ele elogiou o desempenho da equipe.

“Quero destacar a entrega do time. Conseguimos conter e sair nos contra-ataques pra tentar definir o jogo, não conseguimos, mas o empate também vem bem pra nós”, concluiu.

André Silva voltou de Portugal direto para o São Paulo

Nascido em Taboão da Serra, cidade de 280 mil habitantes na Região Metropolitana de São Paulo, André se formou no Diadema em 2015 e foi por empréstimo para o Shakhtar, da Ucrânia. Voltou um ano depois e também jogou no Internacional, em Porto Alegre (RS), antes de seguir para o futebol europeu. O centroavante defendeu o Rio Ave, em Portugal, de julho de 2017 a agosto de 2019. Então, passou pelo Arouca e pelo Vitória de Guimarães até retornar ao Brasil. Ingressou no São Paulo FC em março deste ano.

