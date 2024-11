Battaglia exalta o pontinho do Atlético no MorumBIS: ‘Não é fácil’

Battaglia diz que foi importante sair com ponto do MorumBIS - (crédito: Divulgação Atlético-MG )

O volante Rodrigo Battaglia valorizou o ponto conquistado pelo Atlético-MG no jogo contra o São Paulo pela 35ª rodada do Brasileirão, neste sábado (23/11). Afinal, a partida aconteceu dentro do MorumBIS.

“Ganhamos 1 ponto aqui (no estádio) que não é fácil”, destacou.

A partida, que terminou em 2 a 2, teve duas fases bem distintas, pois foi elétrica no primeiro tempo e truncada na etapa final.

O argentino de 33 anos, que está no Atlético desde abril de 2023, agradeceu aos torcedores pelo apoio e avaliou o embate.

“No segundo tempo a gente trocou um pouco o sistema e conseguimos controlar melhor o jogo do São Paulo”.

Para Battaglia, uma das principais características do adversário é a dinâmica em campo.

“Eles têm muita movimentação, fazem um jogo difícil. Seguramos o resultado”, afirmou

O Galo saiu na frente com dois gols de Paulinho, o primeiro logo aos 35 segundos (o mais rápido do Brasileiro). Mas o São Paulo buscou o empate. Assim, o Tricolor se favoreceu com um gol contra de Fausto Vera e depois somou mais um gol de André Silva.

Com o empate deste sábado, o Atlético fica com 44 pontos, em décimo lugar, a três pontos do Cruzeiro, que é o primeiro time dentro do G7.

A expulsão de Mariano – por reclamação com o árbitro quando estava no banco – impede que ele entre em campo no próximo jogo. O Galo vai enfrentar o Juventude, que neste sábado empatou no finzinho do jogo com o Cuiabá. A partida será na terça-feira (26/11), às 21h30 (de Brasília).

