Roger enaltece a invencibilidade do Internacional e reafirma esperanças pelo título

O Internacional segue sonhando com o título do Campeonato Brasileiro e, neste domingo (24), recebeu o Bragantino, goleando por 4 a 1. Destaque para Wesley, que fez uma grande partida. Com o resultado, a equipe se mantém firme no terceiro lugar, com 65 pontos.

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Roger Machado afirmou que a equipe mantém viva a esperança de conquistar títulos, mas que, primeiro, quer garantir uma vaga direta na Libertadores. O Internacional também chegou a 16 jogos consecutivos sem perder no Brasileirão.

“Dezesseis jogos de invencibilidade não acontecem a qualquer momento. Isso faz com que o otimismo aumente, mas não exageradamente, em cima de jogos aleatórios. É fruto de uma construção sólida, com jogos organizados e muito empenho em campo”, disse Roger.

“A partir daí, passamos a buscar outros objetivos: a conquista da vaga na Libertadores, depois a vaga na fase de grupos. Isso nos mantém na briga e mantém viva a chama da possibilidade de conquistar o título, que matematicamente ainda é possível. Mas, se não fizermos a nossa parte, nada disso adiantará”, concluiu o técnico do Internacional.

Todavia, agora, o Internacional enfrentará o Flamengo, no dia 1º de dezembro, no estádio do Maracanã, em um duelo direto por uma vaga no G4 e também pelo título. A partida está marcada para as 16h ( de Brasília).

